Nachschlag: Talkshow aufgemischt
→ Jetzt red i. Mi., 20.15 Uhr, BR
Die Bundeswehr rührt kräftig an der Werbetrommel, um junge Menschen an die Waffe zu kriegen. Vergangene Woche startete mit »Generation Wehrdienst« die nächste Youtube-Serie. Doch dass die Propaganda für die junge Zielgruppe bei vielen nicht verfängt, war am Mittwoch in der BR-Talkshow »Jetzt red i« zu sehen. Es ging mal wieder um die Wehrpflicht, und Levi aus dem Publikum stahl Manfred Weber (CSU) und Katharina Schulze (Grüne) die Show. Ein Angriff Putins auf die NATO? Unrealistisch, sagte Levi und folgerte, dass hinter der Militarisierung andere Motive stecken als die Landesverteidigung. Es gehe um die Durchsetzung deutscher Interessen im Ausland, so der junge Mann im Publikum – mit Verweis auf entsprechende Aussagen des Kanzlers. Bei einigen älteren Herren im Raum sorgte das sichtbar für Entrüstung: »Was bist du bereit, für Deutschland zu tun?« wollte Rolf von ihm wissen. »Was ist Deutschland bereit, für mich zu machen?« konterte Levi. Da konnte sich Rolf vor Empörung kaum noch auf dem Stuhl halten. (dss)
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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