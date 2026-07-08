USA will mehr Raketen in der EU herstellen

Ankara. Die USA wollen die Produktion von Raketen ausweiten und für »Patriot«-Flugabwehrsysteme ein Wartungszentrum in Europa aufbauen. Das sagte der US-Unterstaatssekretär für Beschaffung, Michael P. Duffey, auf dem Rüstungsforum des NATO-Gipfels in Ankara am Dienstag. Vertreter aus Deutschland, Polen, den Niederlanden und Schweden unterschrieben eine entsprechende Absichtserklärung. Wo das Zentrum errichtet werde, sei noch offen, hieß es. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall unterzeichnete mit US-Hersteller Lockheed Martin eine Vereinbarung zur Produktion von Kurzstreckenraketen des Typs »Atacms« am Standort Unterlüß, erklärte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. (dpa/jW)