Regierung plant strategische Gasreserve

Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium plant den Aufbau einer staatlichen Erdgasreserve für Krisenfälle. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am ‌Dienstag von einem Insider erfuhr, soll diese ausdrücklich nicht der Winterversorgung dienen, die Kosten zudem von Gasverbrauchern getragen werden. Die Kosten würden sich demnach über die Jahre 2027 und 2028 auf 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro belaufen. Hinzu kämen weitere, jährlich anfallende Kosten von 150 bis 180 Millionen Euro, etwa für Speicherkapazitäten, Transport ‌und Verwaltung. Den Angaben zufolge soll schon Mitte August ein Regierungsbeschluss dazu vorliegen. (Reuters/jW)