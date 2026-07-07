Mehr Aufträge für BRD-Industrie im Mai

Wiesbaden. Die deutsche Industrie hat wieder mehr Aufträge erhalten. Im Mai stiegen die Aufträge im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im April gingen die Aufträge zuvor um revidierte 3,2 Prozent zurück. Einer ersten Schätzung zufolge war noch ein Rückgang um 3,8 Prozent ermittelt worden. Vor allem Großaufträge machten den Anstieg der Industrieorders aus, ohne diesen Posten war der Auftragseingang im Vormonatsvergleich nur um einen Prozent gestiegen, hieß es. (dpa/jW)