ING steigt bei spanischer Singular-Bank ein

Amsterdam. Die niederländische Großbank ING steigt bei der spanischen Singular-Bank ein. Wie die ING mit Sitz in Amsterdam ‌am Montag mitteilte, werde sie einen Anteil von rund 40 Prozent von dem US-Finanzinvestor Warburg Pincus übernehmen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Transaktion soll ‌im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein. Die übrigen Anteile halten unter anderem ‌der mexikanische Finanzdienstleister Actinver, die spanische Pro-A-Capital sowie das Management ‌um Ex-Santander-Chef ‌Javier Marín, das seine Anteile auf 15 Prozent aufstocken will. Singular verwaltet eigenen Angaben zufolge ein Vermögen von rund 19 Milliarden Euro. (Reuters/jW)