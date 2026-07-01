»Atomwaffenverbotsvertrag statt nuklearer Teilhabe«. Kundgebung. Im Rahmen von »Mayors for Peace – Bürgermeister für den Frieden« wird der Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag gefordert. Mittwoch, 8.7., 12 Uhr. Ort: Bremer Marktplatz. Veranstalter: Friedensinitiative in Unser Lieben Frauen, IPPNW, IALANA und Bremer Friedensforum.

»Eyes of the Rainbow – Los ojos del Arcoiris«. Film. Dokumentarfilm über Assata Shakur, ihren politischen Werdegang, staatliche Repression, Exil in Kuba sowie afrokubanische Kultur als Symbol von Widerstand und Identität. Donnerstag, 9.7., 19 Uhr. Ort: Elferclub, Kleine Rittergasse 14–20, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA Frankfurt, A.N.P.I. Frankfurt, Dritte Welt Haus e. V.

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»Wohnen ist ein Menschenrecht«. Kundgebung und Straßenfest. Livemusik, Beiträge, Infostände sowie Essen und Trinken. Sonnabend, 25.7., ab 14 Uhr. Ort: Frauenstraße 24, Münster. Veranstalter: Kulturkneipe F24 und wohnungspolitische Initiativen.