»48 Stunden Neukölln 2026«. Kunst- und Kulturfestival. Ein ganzes Wochenende wird Neukölln zur offenen Bühne für Kunst, Performance, Musik, Installationen und partizipative Projekte an über 300 Orten im Stadtteil. Von Freitag, 3.7., bis Sonntag, 5.7., an verschiedenen Orten in Neukölln, Berlin. Veranstalter: Kulturnetzwerk Neukölln.

»Es reicht! Sozialprotest gegen Kürzungspläne«. Kundgebung. Protest gegen soziale Kürzungen, steigende Lebenshaltungskosten und den Abbau sozialer Sicherungssysteme. Sonnabend, 4.7., 12 Uhr. Ort: Königsplatz, Augsburg. Veranstalter: Die Linke Augsburg, unterstützt von Verdi, Sozialverbänden und lokalen Initiativen.

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»Die Gründung des KZ Sachsenhausen vor 90 Jahren«. Sonderführung. Thematisiert die Entstehung des Konzentrationslagers Sachsenhausen 1936 und seine zentrale Rolle im Lagersystem der Nazis. Sonntag, 5.7., 14 Uhr. Ort: Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, Straße der Nationen 22, 16515 Oranienburg. Veranstalter: Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen.