Schmackhaft überfremdet

Ab nach Rüsselsheim, wo eine Kaffeeconnaisseurin die hessische Kulinarik schmackhaft überfremdet: Zum Rinderfilet im Pfeffer-Mokka-Mantel gibt’s mit Frankfurter Grüner Soße gefüllte türkische Ofenkartoffel. BRD 2024.

→ Kochs anders. Ali, die Kaffee-Liebhaberin, und Rinderfilet mit Mokka. HR, Sa., 16.00 Uhr

Patienten

In einer korrekt eingerichteten Welt würde ein Robert F. Kennedy jenem medizinischen Personal anvertraut, das er heute als US-amerikanischer Gesundheitsminister in den Exitus spart und streicht. Und neben Kennedy säße in der Klinik jener Nullapostel, der die menschenverachtende Wirtschaftsblockade des US-Imperialismus herunterjazzt, indem beklagt wird, ein »Vintage-Paradies« sei von der Bucketlist zu streichen, schade Marmelade! Frankreich 2026.

→ Arte-Reportage. USA: Das Anti-Impf-Fieber/Kuba: Krise im Vintage-Paradies. Arte, Sa., 17.40 Uhr

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Gottes Gericht

Christlich geprägt, wirft die im gleichen Rahmen steckende linke wie rechte Cancel Culture einander vor, das je andere ungerecht zu behandeln, was eine Strafe nach sich ziehen solle. Regisseur Mark Mylod lädt auf die von Gottes ­Küchenpersonal eingenommene Epstein-Insel ein, wo vom Maître de Cuisine (Ralph Fiennes) serviert und abserviert wird, wer das Falsche im Falschen falsch genossen hat. USA 2022.

→ The Menu. Vox, Sa., 22.40 Uhr

So weit die Füße tragen

Marathonlaufen ist in zentralafrikanischen Ländern wie Kenia eine Möglichkeit, der Armut zu entfliehen. Die hier porträtierte Daizy Jemutai Rutto etwa trainiert hart, um für sich und ihre Tochter eine bessere Zukunft zu erlaufen. Schweiz 2026.

→ NZZ-Format. Überleben als Läuferin in Kenia: Wenn ein Rennen über die Zukunft entscheidet. 3sat, So., 19.10 Uhr

Das dritte Tanzbein

»Ooh, it’s so good«: Als Donna Summer (1948–2012) im Jahr 1977 »I Feel Love« herausbrachte, schuf sie den Soundtrack für die Popularisierung der Erotik. Wenig Text, stöhnende Frau – der Porno ging ins Ohr und ohne Zwischenhalt im Zerebrum direkt in die Tanzbeine. Im Anschluss: »Dorfdisco – Saturday Night Fever auf dem Land«. F 2026.

→ Disco Sex Machine. Die Geburt des Porn Chic. Arte, So., 22.30 Uhr