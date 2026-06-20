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Verbände üben Kritik nach Klimagesprächen
Berlin. Nach den zweiwöchigen UN-Klimaberatungen in Bonn haben Umweltverbände Bilanz gezogen. Insgesamt seien die Gespräche »zu langsam und konfliktreich« verlaufen, um »absehbar eine Grundlage für eine erfolgreiche Weltklimakonferenz zu schaffen«, erklärte Laura Schäfer von »Germanwatch« am Freitag. Die Verhandlungen dienten der Vorbereitung der UN-Klimakonferenz im November im türkischen Antalya. UN-Klimachef Simon Stiell hatte am Donnerstag die Staaten vor einem taktischen »Rosinenpicken« bei den globalen Verpflichtungen im Kampf gegen die Erderwärmung gewarnt. (AFP/jW)
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