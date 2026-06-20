Minister: Bonner Brücke bleibt gesperrt

Bonn. Die Bonner Nordbrücke kann vorläufig nicht mehr für den Verkehr freigegeben werden. Das sagte Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Freitag. Die Autobahnbrücke über den Rhein war Anfang Juni wegen Schäden gesperrt worden. An der linksrheinischen Vorlandbrücke sei der Schaden noch größer als angenommen, sagte Schnieder. Die Brücke solle nun abgerissen und neu gebaut werden. Das Vergabeverfahren werde sofort starten. Die Bonner Nordbrücke ist Teil der A 565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Die Stadt Bonn kündigte Sofortmaßnahmen an, unter anderem kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr. (dpa/jW)