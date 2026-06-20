Zum Inhalt der Seite

Minister: Bonner Brücke bleibt gesperrt

Bonn. Die Bonner Nordbrücke kann vorläufig nicht mehr für den Verkehr freigegeben werden. Das sagte Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Freitag. Die Autobahnbrücke über den Rhein war Anfang Juni wegen Schäden gesperrt worden. An der linksrheinischen Vorlandbrücke sei der Schaden noch größer als angenommen, sagte Schnieder. Die Brücke solle nun abgerissen und neu gebaut werden. Das Vergabeverfahren werde sofort starten. Die Bonner Nordbrücke ist Teil der A 565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Die Stadt Bonn kündigte Sofortmaßnahmen an, unter anderem kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr. (dpa/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 20.06.2026, Seite 4, Inland
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen