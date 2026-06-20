Rekordsummen für Militär in Hamburg

Hamburg. Das Bundesverteidigungsministerium (BMVG) plant bis 2029 mit 721 Millionen Euro Rekordinvestitionen für die zwölf Bundeswehrliegenschaften in Hamburg. Zusätzlich soll ein regionales Musterungszentrum eingerichtet werden, antwortete das BMVG am Freitag auf eine Anfrage der Linke-Fraktion im Bundestag. »Die Rettung der Inklusionskita ›Elfenwiese‹ scheiterte an 10 Millionen Euro, Projekte in der Jugendhilfe wurden wegen einer Kürzung von 3 Millionen Euro eingestampft«, mahnte per Mitteilung David Stoop, friedenspolitischer Sprecher der Partei in der Hamburgischen Bürgerschaft, dass die »Rüstungsmilliarden im Gegensatz zu den sozialen Interessen der Mehrheit der Bevölkerung stehen«. (jW)