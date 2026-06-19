Castortransport erreicht AKW Brokdorf

Brokdorf. Der wohl letzte Transport mit radioaktiven Abfällen aus der britischen Aufarbeitungsanlage Sellafield hat am Donnerstag das Zwischenlager am Kernkraftwerk Brokdorf im Kreis Steinburg erreicht. Dort soll der Müll verbleiben, bis es einen Ort für die Endlagerung von hochradioaktivem Müll in Deutschland gibt, wie ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklearservice mitteilte. Im Zwischenlager befinden sich bereits 76 Castorbehälter mit Brennelementen aus dem AKW Brokdorf. Mit der Aufnahme der sieben Behälter aus Sellafield endet der Einlagerungsbetrieb am Standort.(dpa/jW)