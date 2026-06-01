Drohnenangriff im Asowschen Meer

Baku. Im Ukraine-Krieg hat es am Freitag zwei schwerwiegende Drohnenvorfälle im Schwarzmeerraum gegeben: Bei Angriffen auf zwei Frachtschiffe im Asowschen Meer zwischen der Halbinsel Krim und dem russischen Festland wurden fünf Menschen aus Aserbaidschan getötet und drei weitere verletzt, wie das Außenministerium in Baku mitteilte. Im rumänischen Schwarzmeerhafen Konstanza explodierte derweil eine ukrainische Seedrohne, wobei dort niemand zu Schaden kam. Russland machte für beide Vorfälle die Ukraine verantwortlich. Demnach waren die beiden Schiffe auf dem Weg von der Türkei nach Rostow gewesen, als sie im Asowschen Meer beschossen wurden. Sie seien unter den Flaggen Belizes und Palaus gefahren. (AFP/jW)