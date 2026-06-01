»Erik Neutsch. Der letzte Jakobiner«. Lesung mit dem Biografen Gunnar Decker. Der DDR-Schriftsteller Neutsch brachte mit »Die Spur der Steine« seinen erfolgreichsten Roman zu Welt. Decker konnte bislang unbekanntes Archivmaterial sichten. Dienstag, 16.6., 10 Uhr. Ort und Veranstalter: ­Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin.

»Streik doch einfach mit!« Lesung aus gleichnamigem Buch. Insgesamt 138 Tage streikten die Kollegen des Bundesanzeiger-Verlags bisher für einen Haustarifvertrag. Mittwoch, 17.6., 18 Uhr, Ort: Rotes Antiquariat, Rungestr. 20, Berlin. Veranstalter: VVN-VdA Berlin

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»Über Verantwortung und Zuversicht. Friedrich Engels und der historische Optimismus«. Vortrag von Manfred Sohn, Vorsitzender der Marx-Engels-Stiftung. Mittwoch, 17.6., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart

»Der verdrängte Jahrestag: 85 Jahre deutscher Überfall auf die Sowjetunion«. Vortrag des jW-Osteuropaspezialisten Reinhard Lauterbach. Donnerstag, 18.6., 19.30 Uhr. Ort: Soziales Zentrum Käthe, Wollhausstr. 49, Heilbronn. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Heilbronn