IW: Bis 2036 kleinere Erwerbsbevölkerung

Düsseldorf. Bis zum Jahr 2036 könnten hierzulande rund 4,3 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Das berichtete die Rheinische Post am Wochenende mit Berufung auf eine Analyse des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Der Rechnung zufolge verfügt die BRD bis 2045 mit 81,1 Millionen Menschen über 2,9 Prozent weniger Einwohner. Bis 2036 würden außerdem lediglich 9,8 Millionen Personen das erwerbsfähige Alter erreichen. Das »Erwerbspersonenpotential« reduziere sich von 55 Millionen im Jahr 2025 bis 2045 um 8,3 Prozent auf 50,4 Millionen Personen. Auf Basis dieser Rechnung resultiert laut IW »eine Lücke von 4,3 Millionen Personen«. (dpa/jW)