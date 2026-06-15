Britische Marine kapert Öltanker in der Nordsee

London. Großbritannien hat am Sonntag einen Öltanker gekapert. Das Schiff »Smyrtos« sei von der britischen Marine »angehalten und überprüft« worden, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Man rechne es der »Schattenflotte« zu – Tanker, die russisches Öl nicht unter dem Sanktionsdeckel der EU handeln. Das Schiff solle zu einem Ankerplatz vor der Südküste Englands gebracht und unter Aufsicht gestellt werden, hieß es weiter. Der britische Premierminister Keir Starmer nannte den Einsatz einen »weiteren Schlag gegen Russland«. (AFP/jW)