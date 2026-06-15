Kredit für Kahlschlag bei Galeria-Warenhäusern

Berlin. Der Warenhausbetreiber Galeria hat einem Bericht zufolge die Zusage für einen Großkredit erhalten. Laut Bild am Sonntag wurde am Wochenende eine Einigung über 160 Millionen Euro mit US-Investor Gordon Brothers erzielt. Demnach stellt dieser den Betrieb von 30 der zuletzt verbliebenen 83 Filialen in Frage und will das Angebot der Warenhauskette insgesamt reduzieren. Dem Bericht zufolge sieht ein »Sanierungsplan« ein jährliches Umsatzplus von fünf Prozent vor. Dafür sollten unter anderem Verkaufsflächen reduziert und externe Mieter in die Abteilungen für Schmuck, Schuhe und Spielzeug geholt werden. (jW)