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TU Berlin schließt noch ein Gebäude

Berlin. Die Technische Universität Berlin hat ein weiteres Gebäude wegen technischer Mängel schließen lassen. Das Gebäude »Bergbau- und Hüttenwesen, Neubau« am Ernst-Reuter-Platz könne ab sofort nicht mehr genutzt werden. Grund sei eine Sprühnebel-Löschanlage, die als »derzeit nicht betriebsfähig« eingestuft worden sei, wie der RBB am Sonnabend berichtete. Es handelt sich um das nunmehr dritte Gebäude, das innerhalb weniger Wochen wegen baulicher Mängel geschlossen wurde. (jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 15.06.2026, Seite 4, Inland
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