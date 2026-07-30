Brosius-Gersdorf hat nicht plagiiert

Hamburg. Die Universität Hamburg hat Plagiatsvorwürfe, die gegen die Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf erhoben worden waren, als unbegründet eingestuft. Der Sachverhalt sei nach Eingang der Hinweise ordnungsgemäß untersucht worden, teilte die Universität am Mittwoch mit. »Im Ergebnis konnten die gegen Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf vorgebrachten Plagiatshinweise nicht bestätigt werden.« Das Verfahren sei abgeschlossen. Die Vorwürfe gegen Brosius-Gersdorf waren 2025 im Zusammenhang mit ihrer Kandidatur für das Amt einer Richterin am Bundesverfassungsgericht erhoben worden und trugen damals dazu bei, dass die Wahl auf Betreiben der CDU/CSU abgesetzt wurde. (AFP/jW)