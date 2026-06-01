Veranstaltungen
»Viva Cuba socialista«. Vortrag. Es berichtet ein Mitglied der Cuba-Sí-Jugendbrigade über seinen Aufenthalt in Kuba. Darüber hinaus Austausch und Infos zur aktuellen Lage und gemeinsames Soliabendessen. Sonntag, 14.6., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Parteibüro Die Linke, Schillerstr. 21, Kassel
»(K)Ein Wunder an der Front? – Gewinnt die Ukraine den Drohnenkrieg mit Russland?« Vortrag von jW-Korrespondent Reinhard Lauterbach. Dienstag, 16.6., 19 Uhr. Ort: Glockenkelter, Hindenburgstr. 43, Kernen-Stetten. Veranstalter: Almende Stetten
»Freiheit für Mumia Abu-Jamal! Free Them All!« Mahnwache gegenüber dem US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30, Frankfurt am Main. Mittwoch, 17.6., 18 Uhr. Veranstalter: Freiheit für Mumia
»Kiew als geopolitischer Vorposten«. Besprechung des Interviews mit dem Journalisten Rafael Poch-de-Feliu auf einer Schwerpunkt-Seite der jungen Welt. Mittwoch, 17.6., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: jW-Initiative Hannover
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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