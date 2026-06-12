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GB: Rücktritt von Verteidigungsminister

London. Der britische Verteidigungsminister John Healey hat am Donnerstag überraschend seinen Rücktritt erklärt – und damit die Position von Premier Keir Starmer (Labour) weiter geschwächt. Healey begründete den Schritt auf X mit zuwenig Mitteln für den Verteidigungsetat. Für den innerparteilich ohnehin unter Druck stehenden Starmer ist der Rücktritt seines bislang als loyal geltenden Ministers ein weiterer Rückschlag. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 12.06.2026, Seite 6, Ausland
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