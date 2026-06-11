Deutschland verfehlt EU‑Ziel zur Tarifbindung

Düsseldorf. Deutschland setzt laut Hans‑Böckler‑Stiftung die EU‑Vorgabe zur Stärkung der Tarifbindung nur unzureichend um. Es gehört zu sechs EU‑Staaten ohne Aktionsplan, obwohl Union und SPD dies vereinbart hatten, berichtete AFP am Mittwoch. Die EU verlangt einen Plan, wenn weniger als 80 Prozent der Beschäftigten tarifgebunden sind – in Deutschland sind es nur etwa 50 Prozent. Regierung, Gewerkschaften und Unternehmer fanden bislang keinen Konsens. Neun EU‑Länder erreichen mehr als 80 Prozent Tarifbindung, gestützt durch branchenzentrierte Verhandlungen und staatliche Maßnahmen wie Allgemeinverbindlicherklärungen. (AFP/jW)