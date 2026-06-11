Rezession: DIW senkt Wachstumsprognose

Berlin. Der durch den Iran-Krieg ausgelöste Energiepreisschock treibt Deutschland nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vorübergehend in die Rezession. Im laufenden Frühjahrs- und im Sommerquartal dürfte die Wirtschaftsleistung leicht schrumpfen, erklärten die Berliner Ökonomen am Mittwoch zu ihrer aktualisierten Konjunkturprognose. Bei zwei Quartalen in Folge mit sinkendem Bruttoinlandsprodukt sprechen Fachleute von einer technischen Rezession. »Dass die Wirtschaft in diesem ‌Jahr überhaupt noch wächst, ist allein der öffentlichen Hand zu verdanken«, sagte DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik. (Reuters/jW)