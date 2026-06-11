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Bundeskabinett beschließt Luftfahrtstrategie

Berlin. Die Bundesregierung will die Luftfahrtindustrie in Deutschland stärken. Dazu wurde im Kabinett eine Strategie beschlossen. »Ziel der Bundesregierung ist es, die Weichen zu stellen, damit Deutschland gemeinsam mit den europäischen Partnern auch in den kommenden 15 Jahren als führende Luftfahrtnation dauerhaft erfolgreich wird und bleibt«, hieß es dazu am Mittwoch in Berlin. Die Luftfahrt sei global und langfristig ein Wachstumsmarkt. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 11.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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