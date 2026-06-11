Hunderte Asylsuchende erreichen Kreta

Athen. Innerhalb von 48 Stunden hat die griechische Küstenwache bei mehreren Einsätzen südlich von Kreta und der vorgelagerten Insel Gavdos knapp 550 Asylsuchende abgefangen oder aus Seenot gerettet, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben der Geretteten waren sie von der libyschen Küste aufgebrochen und hatten für die Überfahrt jeweils rund 3.000 US-Dollar an Schleuser gezahlt. Am Dienstag abend ratifizierte das griechische Parlament derweil die neuen Migrations- und Asylregeln der EU. Das Gesetz soll ab dem 12. Juni gelten und sieht unter anderem geschlossene Aufnahmezentren in Drittstaaten vor. Man sei mit zwei afrikanischen Staaten im Gespräch, sagte Migrationsminister Thanos Plevris der Agentur ANA-MPA. (dpa/jW)