Tödliche Angriffe Pakistans in Afghanistan

Kabul. Bei pakistanischen Luftangriffen auf drei afghanische Provinzen sind nach Angaben der Regierung in Kabul am Mittwoch mindestens 13 Menschen getötet worden, darunter elf Kinder. Zudem seien mindestens 14 weitere Frauen und Kinder verletzt ‌worden, teilte die afghanische Führung mit. Der ‌afghanische Luftraum sei verletzt und Wohnhäuser in den Provinzen Kunar, Chost und Paktika seien getroffen worden. Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar erklärte auf X, es habe sich um präzise Schläge auf Lager und Verstecke ​von Militanten gehandelt. Vier Ziele, darunter ein Trainingszentrum und ein Munitionslager, seien zerstört worden. Die Militäraktion sei eine Reaktion auf jüngste ‌Attacken von bewaffneten Gruppen im Nordwesten Pakistans gewesen. (Reuters/jW)