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BRD exportierte im April wieder mehr

Wiesbaden. Die deutschen Exporte sind im April den dritten Monat in Folge gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, stiegen sie im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent auf ein Volumen von 136,6 Milliarden ‌Euro. Die Importe wuchsen im April um 1,2 Prozent auf 122,1 Milliarden Euro. Die höhere Ausfuhrrate könnte auf die gestiegene Nachfrage zu Beginn des Iran-Kriegs im März zurückzuführen sein. Der Statistikbehörde zufolge waren die Auftragszahlen im April wieder eingebrochen. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 10.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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