Chinesiche Exporte nehmen kräftig zu

Beijing. Die Exporte aus China sind im Mai im Jahresvergleich um 19,4 Prozent gewachsen. Das teilte der chinesische Zoll am Dienstag mit. Die Importe stiegen demnach um 27,4 Prozent. Das geht auf Ausfuhren in die USA zurück, die im Jahresvergleich kräftig um 35,4 Prozent zulegten. Grund dafür ist der Handels- und Zollstreit zwischen USA und China im vergangenen Jahr. Einfuhren aus der EU gingen um 1,3 Prozent zurück, chinesische Exporte dorthin nahmen um 7,6 Prozent zu. In die BRD gelangten 9,3 Prozent mehr Güter, während China 6,2 Prozent weniger einführte.(AFP/dpa/jW)