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USA: Chinesische Firmen unterstützen Militär

Washington. Die USA listen eine Reihe von chinesischen Unternehmen, darunter die Onlinehandelsplattform Alibaba, den Internetkonzern Baidu und Autobauer BYD, als Unterstützer des chinesischen Militärs. Am Montag veröffentlichte das US-Verteidigungsministerium ein aktualisiertes Papier. Auf der Liste finden sich auch der Internetkonzern Tencent, die Chipfirmen Chang Xin Memory und Yangtze Memory Technologies, der Pharmakonzern Wu Xi App Tec und der Roboterhersteller Unitree. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 10.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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