Bericht: Mehr antiziganistische Vorfälle

Berlin. Die Bedrohungen und Diskriminierungen von Sinti und Roma haben im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus (MIA) dokumentierte in ihrem am Dienstag vorgestellten Bericht 2.076 antiziganistische Vorfälle 2025. Verglichen mit dem Vorjahr (1.678) ist das ein Anstieg um 24 Prozent. Im Jahr davor war die Zahl noch deutlicher gestiegen. Die mit Abstand häufigste Kategorie der Vorfälle bildeten demnach verbale und nonverbale Stereotypisierungen und Herabwürdigungen. Danach folgt der Bereich Diskriminierung, etwa in Ämtern oder bei der Polizei. (AFP/jW)