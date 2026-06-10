Regierung gründet KI-Sicherheitsinstitut

Berlin. Der »Nationale Sicherheitsrat« hat die Einrichtung eines KI-Sicherheitsinstituts beschlossen, wie die Bundesregierung am Dienstag mitteilte. Es soll die Kapazitäten zur Analyse der Fähigkeiten moderner KI-Modelle inklusive ihrer Risiken bündeln. Außerdem soll es sich mit vergleichbaren ausländischen Einrichtungen austauschen und auf einheitliche Standards im Umgang mit KI mit internationalen Partnern hinwirken. Zahlreiche Staaten verfügen bereits über solche Institute, in der BRD nahm bisher das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) Aufgaben in diesem Bereich wahr. (dpa/jW)