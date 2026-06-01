Zum Inhalt der Seite

Ölpreis steigt um mehr als fünf Prozent

Paris. Infolge der jüngsten Kampfhandlungen zwischen Israel und Iran stieg der Ölpreis rasant an. Der Preis für die Nordseesorte Brent zur Lieferung im August stieg am Montag um mehr als fünf Prozent auf 97,83 Dollar pro Barrel (159 Liter). Die US-Sorte Texas Intermediate war um 4,8 Prozent teurer, der Preis lag am Morgen bei 94,85 Dollar pro Barrel. Die Börsen in Europa öffneten wegen der neuen Kämpfe am Morgen im Minus. (AFP/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 09.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen