Ölpreis steigt um mehr als fünf Prozent

Paris. Infolge der jüngsten Kampfhandlungen zwischen Israel und Iran stieg der Ölpreis rasant an. Der Preis für die Nordseesorte Brent zur Lieferung im August stieg am Montag um mehr als fünf Prozent auf 97,83 Dollar pro Barrel (159 Liter). Die US-Sorte Texas Intermediate war um 4,8 Prozent teurer, der Preis lag am Morgen bei 94,85 Dollar pro Barrel. Die Börsen in Europa öffneten wegen der neuen Kämpfe am Morgen im Minus. (AFP/jW)