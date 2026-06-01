Absatz chinesischer Autos bricht ein

Beijing. Der chinesische Automarkt steckt in der Krise. Im Mai brach der Absatz verglichen mit dem Vorjahr um 22,3 Prozent ein, wie aus Daten des chinesischen Branchenverbandes CPCA vom Montag hervorgeht. Es war der achte Monat in Folge mit einem Minus. Für das ‌Gesamtjahr rechnet der Verband nun mit einem Absatzrückgang von elf Prozent und nicht mehr, wie bisher, mit einem Prozent. Der wichtigste Grund ‌sei die wegbrechende Nachfrage nach Verbrennerfahrzeugen angesichts der hohen Ölpreise ​seit Entfesselung des Iran-Kriegs, sagte CPCA-Generalsekretär Cui Dongshu. Allerdings gab es auch beim Absatz von Elektroautos das fünfte Minus in Folge, im Mai ging er um 7,5 Prozent zurück. (Reuters/jW)