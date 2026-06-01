EU diskutiert über Ukraine-Waffenfonds

Nikosia. Die EU diskutiert über die Verwendung von Geldern aus einem lange von Ungarn blockierten Fonds, die ursprünglich dafür vorgesehen waren, Mitgliedstaaten teilweise für Waffen zu entschädigen, die sie bereits an die Ukraine geliefert haben. Durch den Regierungswechsel in Budapest komme nun die »Freigabe der 6,6 Milliarden voran«, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Rande eines Treffens der EU-Verteidigungsminister im zyprischen Nikosia am Montag. Sie wolle prüfen, ob ein Teil der Mittel der »Europäischen Friedensfazilität« (EFF) dafür verwendet werden könne, neue Waffen für die Ukraine zu finanzieren. (AFP/jW)