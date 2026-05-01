Digitale Entgiftung

Die Gesellschaft als zweite Natur, das Internet als Kultur 2.0: Stan will Kyle nicht adden und provoziert somit ein mögliches Ende der Freundschaft auch im Analogen. Er wird schon seine Gründe haben. USA 2010.

→ South Park: Du hast 0 Freunde. Comedy Central, 16.00 Uhr

Am Keschtnweg

Das pittoreske Dörfchen im Südtiroler Eisacktal mag bekannt sein durch das Gemälde »Das letzte Aufgebot« des Historienmalers Franz Defregger (1835–1921). Viallnders hat Einiges zu bieten: Pfingstprozessionen fürs Auge, und für den Gaumen geröstete Maroni zum Törggele-Abend. BRD 2019.

→ Leben in Villanders. Die Perle Südtirols. ARD Alpha, 17.30 Uhr

Norden am Morgen

Der Blumenladen an der Elbchaussee ist noch zu, aber die Buketts werden schon vorbereitet. Für den Schanzenimbiss wird der Fisch frisch vom Markt geholt. Die einen stehen auf und erfreuen sich beim Kaffee des morgendlichen Schietwetters, die anderen sind noch immer wach, wie die Tanzenden im Café Pallas. BRD 2025.

→ Hamburg erwacht. Frühaufsteher in der Großstadt. NDR, 20.15 Uhr

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Jugend ohne Ort

Die größte Feldscheune Deutschlands steht in Bollewick, in der Mecklenburgischen Seenplatte. 1881 erbaut, ist sie das Wahrzeichen des Orts, der sich der Bioenergie verschrieben hat. Doch auch hier sieht es für Jugendliche in ihrer Freizeit mau aus. Nun soll ein Treff im alten Kindergarten eingerichtet werden. Dafür klotzt das halbe Dörfchen ran. BRD 2026.

→ Yared packt an in Bollewick (M V): Vereint im Norden in der »Villa Allerlei«. NDR, 21.15 Uhr

»Bamboléo«

Bringen seit 1979 den Rumba catalana in die Welt: Die Gipsy Kings formierten sich zuerst als Familienband rund um Flamencosänger José Reyes (1928–1979). 1989 traten die der Gitans angehörigen Musiker bereits in der ausverkauften Royal Albert Hall auf. Im Anschluss auf Arte: Shakira 2007 auf Oral Fixation Tour, mit Konzertmitschnitten aus Florida und Puerto Rico. F 2025.

→ Die Gipsy Kings. Aus dem Wohnwagen um die Welt. Arte, 21.45 Uhr

Miss Show Business

Renée Zellweger als mit Süchten hadernde Judy Garland (1922–1969), deren große Zeiten hinter ihr liegen. Das Engagement in einem Londoner Nachtclub ist der letzte Strohhalm. GB 2019.

→ Judy. One, 22.30 Uhr

Die Liebe in Zeiten des HI-Virus

Aus der DDR emigriert, leben der Bühnenbildner Heiko Zolchow (Evangelos Tsarkowistas) und Schauspieler Dirk Nawrocki (Benjamin Viziotis) im Westberlin Mitte der 1990er. Für Heiko bedeutet das die Trennung von seinen beiden Kindern. Auch wenn die Liebe zwischen ihm und Dirk im Westen aufblüht, ist die Welt dort nicht heile: Die AIDS-Pandemie wütet. Eine Dokuserie mit O-Tönen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. BRD 2026.

→ AIDS. In Zeiten der Liebe: 1. Frühlingserwachen (Folge 1). ZDF, 23.30 Uhr