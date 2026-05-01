Nachschlag: Bibelfester Fußballcoach

Immer mit viel Liebe: Der frühere St.-Pauli-Trainer Ewald Lienen zu Besuch am Millerntor (Hamburg, 9.11.2024)

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Um die Linke muss es schlecht stehen, wenn ein rotes Urgestein wie Fußballtrainer Ewald Lienen die katholische Kirche plötzlich als Bollwerk von Werten verteidigt, deren Pflege für ein friedliches Zusammenleben unverzichtbar sei. Dabei ist Lienen früh aus der Kirche ausgetreten, die sich traditionell durch ihren Antikommunismus auszeichnet. Doch in der Sendung »Zur Diskussion« des Deutschlandfunks zur »Demokratie- und Medienkrise: Was kann die Gesellschaft tun?« ließ Lienen kein gutes Haar weder an der Politik noch am Bildungssystem der BRD. Es gebe Minister ohne fachliche oder Lebenserfahrung. In den Schulen wiederum gehe es rein um »kognitive Bildung«, für »Persönlichkeitsbildung und Charakterschulung« sei »keine Zeit«. Darauf aber komme es an, so Lienen, der im Gespräch mit einer Ordensschwester und einem Kölner Karnevalisten auf das berühmte Wort des Apostels Paulus verwies: »Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.« (jt)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!