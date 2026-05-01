Indien-Afrika-Gipfel verschoben

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Neu-Delhi. Indien und die Afrikanische Union (AU) haben wegen des Ebolaausbruchs in der Demokratischen Republik (DR) Kongo einen für kommende Woche geplanten gemeinsamen Gipfel verschoben. Beide Seiten seien angesichts der »sich entwickelnden Gesundheitslage« übereingekommen, das vierte Indien-Afrika-Forum zu einem späteren Zeitpunkt abzuhalten, erklärte das indische Außenministerium am Donnerstag. Der Gipfel sollte ursprünglich vom 28. bis 31. Mai in Neu-Delhi stattfinden. Indien erklärte sich bereit, Anstrengungen des Afrikanischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten zur Bewältigung der Ebolalage zu unterstützen. Ein neuer Termin für den Gipfel soll später festgelegt werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Mittwoch erklärt, das Risiko durch den Ebolaausbruch in der DR Kongo sei in Zentralafrika hoch, weltweit aber gering. Die WHO geht von bisher rund 600 Fällen und mutmaßlich 139 Todesopfern aus. (AFP/jW)

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