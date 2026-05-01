Nachschlag: Rot mit Geschichte

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Es ist die Farbe des Blutes, des Lebens, der Arbeiterklasse und ihrer Revolution. Der am Mittwoch gesendete Teil der kurzen Reihe »Die Magie der Farben« dreht sich um die Frage, was Rot ist und woher es kommt. So gehöre Rot seit Urzeiten zu den »unmittelbarsten Farbempfindungen des Menschen«, zum Beispiel in Verbindung mit reifen Früchten. Wir lernen: Im alten Persien und Ägypten sowie im sogenannten Mittelalter in Europa wurde die Krapppflanze gezielt angebaut. Erst die chemische Synthese löste den Naturstoff ab. Das wertvollste Rot wird in Form von Karmin bis heute aus weiblichen Schildläusen gewonnen, Purpur wiederum aus dem Schleim von im Mittelmeer lebenden Schnecken. Weil die Sendung Ideen- bzw. Kunstgeschichte mit der Historie des Materials der Farbe Rot miteinander verknüpft, bleibt bei einer Sendezeit von unter 15 Minuten leider nur Raum für Schlaglichter. Die Kommentare ausgewählter zeitgenössischer Künstler wirken da angesichts der reichen Geschichte der Farbherstellung ungemein verzichtbar. (mb)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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