Varta schließt Werk in Nördlingen

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Ellwangen/Nördlingen. Der Batteriehersteller Varta schließt zum Herbst seine Fabrik im bayerischen Nördlingen. Ein Großkunde kaufe künftig keine Knopfbatterien von Varta mehr, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Damit sei dem Werk die Existenzgrundlage entzogen. Rund 350 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Dem Vernehmen nach will der Großkunde, der sich nun zurückzieht, aus Preisgründen seine Batterien der neuen Generation künftig aus China beziehen. Laut FAZ und Augsburger Allgemeine soll es sich bei dem Kunden um Apple handeln. (dpa/jW)

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