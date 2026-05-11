Ärzteverband warnt vor Schnaps

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Hannover/Berlin. Der Ärzteverband »Marburger Bund« fordert strengere Regelungen beim Zugang zu Alkohol. »Der Verkauf hochprozentiger alkoholischer Getränke soll ausschließlich in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen (›Alkoholshops‹) erfolgen«, verlangte der Verband auf seiner Hauptversammlung am Sonntag in Hannover. Supermärkte, Tankstellen und Kioske sollten keinen hochprozentigen Alkohol mehr anbieten dürfen. Alkoholkonsum gehöre zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken, hieß es zur Begründung. Besonders junge Menschen müssten besser geschützt werden. (dpa/jW)

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