DGB-Chefin warnt vor Angriffen auf Sozialstaat

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Berlin. Zu Beginn des DGB-Bundeskongresses hat die Vorsitzende des Gewerkschaftsbunds, Yasmin Fahimi, vor neuen Angriffen auf den Sozialstaat gewarnt. »Wir sehen, wie versucht wird, den Achtstundentag in Frage zu stellen oder soziale Sicherungssysteme auszuhöhlen«, erklärte Fahimi am Sonntag in Berlin. Der DGB werde »klare rote Linien ziehen« – Im Kampf gegen jeden weiteren Eingriff in das Arbeitszeitgesetz, gegen eine Ausweitung von Befristungen oder gegen die Abschaffung des Rechts auf Teilzeit. Mit den Gewerkschaften sei eine »Politik der sozialen Abrissbirne« nicht zu machen. (AFP/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!