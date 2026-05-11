Verband warnt vor Flugstreichungen

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Berlin. Wegen der Preissteigerung bei Kerosin warnt die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) vor möglichen Flugstreichungen. »Es ist zu befürchten, dass vor allem bei Low-Cost-Airlines und touristisch weniger bedeutsamen Destinationen weitere Flüge gestrichen werden«, sagte Ralph Beisel, ADV-Hauptgeschäftsführer, der Welt am Sonntag. An manchen Flughäfen drohe »ein Kapazitätseinbruch von zehn Prozent. Hochgerechnet auf alle Flughäfen wären 20 Millionen Fluggäste betroffen, so Beisel. Infolge der wegen des Iran-Kriegs gestörten Öltransporte schnellten die Preise für Kerosin in die Höhe. Einige Airlines sagten deswegen bereits Flüge ab. Beisel rechnet nicht mit einer schnellen Normalisierung. «Auch wenn Kerosin verfügbar ist, werden Airlines viele Flüge zu diesen Preisen nicht wirtschaftlich durchführen können». (dpa/jW)

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