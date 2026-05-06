KZ Ravensbrück: Überlebende gedenken

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Fürstenberg. In der Gedenkstätte Ravensbrück im Norden Brandenburgs haben Schoah-Überlebende am Sonntag an die Befreiung des Frauenkonzentrationslagers der Nazis vor 81 Jahren erinnert. »Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass sich alle Völker, die einander feindlich gegenüberstehen, miteinander versöhnen«, sagte die 95jährige Janina Iwańska aus Polen. Auch der aus Israel angereiste 90jährige Exhäftling Richard Fagot, der 84jährige Ib Katznelson aus Dänemark und die 82jährige Ingelore Prochnow aus Deutschland nahmen teil. Zwischen 1939 und 1945 waren laut Gedenkstätte mehr als 120.000 Frauen, 20.000 Männer und etwa 1.200 Mädchen dort inhaftiert. Zehntausende wurden ermordet. (dpa/jW)

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