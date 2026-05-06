Nachschlag: Brücke nach Teheran

Iranische künstliche Intelligenz bringt die Klassenverhältnisse zum Tanzen: Aus dem neuesten Clip des AI-Lego-Teams

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Gute Propaganda verzichtet auf Unwahrheiten, die leicht zu durchschauen sind. Am besten setzt sie auf eine emotionale Botschaft, der niemand einfach widerspricht. Wie das weltumspannende Verlangen nach Frieden. Der neue Clip »I Don’t Hate Americans« (Ich hasse keine Amerikaner) des iranischen AI-Lego-Teams ist geradezu perfekt: ein computeranimierter Zeichentrickfilm im Lego-Playmobil-Stil, unterlegt von einem Rapsong. »Wow«, urteilte Kommentator Trita Parsi am Wochenende auf X. Die Macher bauten »Brücken zwischen Amerikanern und Iranern, während sie die US-Regierung und das US-System als den wahren Feind darstellen. Musik, Text und Bildsprache sind allesamt darauf ausgerichtet, desillusionierte Amerikaner anzusprechen.« Also die Working Class, die US-Präsident Donald Trump mit dem Bruch seines Wahlversprechens, keine Kriege mehr vom Zaun zu reißen, verraten hat, auf die er als Kanonenfutter aber angewiesen bleibt. Das Video ist leicht per Suchmaschine auch auf Youtube zu finden. (jt)

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