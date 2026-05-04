Hessen: 6,1 Millionen Euro Miete für Leerstand

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Wiesbaden. Das Land Hessen hat im Jahr 2025 rund 6,1 Millionen Euro Miete für leerstehende Immobilien gezahlt. Das geht aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Sascha Herr hervor, wie dpa am Sonntag berichtete. Bei dem überwiegenden Teil dieser Immobilien handele es sich um »LEO-Objekte«, also zuvor privatisierte Liegenschaften. Von 2004 bis 2006 hatte die damalige Regierung insgesamt 55 Objekte für rund 2,1 Milliarden Euro verkauft und diese anschließend für bis zu 30 Jahre zurückgemietet. Die Kosten dafür belaufen sich bis zum 31. Dezember 2025 insgesamt auf rund 2,5 Milliarden Euro. (dpa/jW)

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