Bahn meldet fälschlich Sperrung des Nürnberger Hauptbahnhofs

Daniel Karmann/dpa Keine besonderen Vorkommnisse am Nürnberger Hauptbahnhof

Nürnberg. Die Deutsche Bahn hat fälschlicherweise in einem Post auf X die Sperrung des Nürnberger Hauptbahnhofs wegen eines Polizeieinsatzes verkündet. »Das ist ein Fehlalarm gewesen, die Information ist nicht korrekt gewesen«, räumte ein Sprecher am Freitag auf Nachfrage gegenüber dpa ein. »Es gab keine Sperrung im Nürnberger Hauptbahnhof«, hieß es weiter. Zuvor hatte sich die Polizei auf Nachfrage verwundert über die vermeintliche Sperrung gezeigt. »Wir haben keine Lage und auch keinen Einsatz dort«, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. »Die Bundespolizei auch nicht« - dort habe man nämlich ebenfalls schon erstaunt nachgefragt. »Ich kann mir nicht erklären, wo der Fehlalarm herkommt«, bedauerte der Bahnsprecher. In dem Post hatte es geheißen, der Hauptbahnhof sei aufgrund eines Polizeieinsatzes gesperrt, Züge von und nach Nürnberg würden zurückgehalten. Eine halbe Stunde später hieß es, der Polizeieinsatz sei beendet, der Zugverkehr wieder aufgenommen, Folgeverzögerungen noch möglich. (dpa/jW)