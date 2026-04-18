Bei Operationen könnte bald zweite Arztmeinung Pflicht sein
Berlin. Wem eine Operation empfohlen wird, der soll künftig die Meinung eines zweiten Arztes einholen müssen, berichtete AFP am Freitag. Zumindest für bestimmte planbare Eingriffe soll dies gelten. Diese Empfehlung sprach die Expertenkommission zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) kürzlich aus. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will den Vorschlag übernehmen, wie sie diese Woche bekannt gab. Schon heute gibt es Zweitmeinungsverfahren - allerdings nicht verpflichtend. Ein Überblick:
Bereits jetzt haben gesetzlich Versicherte bei bestimmten planbaren Operationen einen Anspruch auf eine unabhängige Zweitmeinung. Aktuell ist dies bei 13 verschiedenen Eingriffen der Fall, darunter künstliche Knie- und Hüftprothesen, Herzschrittmacher, Operationen an der Wirbelsäule und Schultergelenkspiegelungen. Das Angebot ist freiwillig, Ärztinnen und Ärzte sind aber gesetzlich verpflichtet, auf die Möglichkeit, eine zweite Einschätzung einzuholen, hinzuweisen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Was erwartet die Gäste am Sonntag in Heideruh?vom 18.04.2026
-
Warum protestieren Sie gegen Heidelberg Materials?vom 18.04.2026
-
Bereit zum Auslaufenvom 18.04.2026
-
Deutsche Wertarbeit für Kiews Faschistenvom 18.04.2026
-
Handbuch sozialer Grausamkeitvom 18.04.2026
-
Gesetzesblockade bei Tierkennzeichenvom 18.04.2026