EU: Ungarn gibt Blockade auf
Brüssel. Ungarn hat seine Blockade des geplanten EU-Unterstützungspakets für die Ukraine am Mittwoch aufgegeben. Die Regierung des scheidenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán trug in Brüssel eine Entscheidung mit, die ein Darlehen von bis zu 90 Milliarden Euro ermöglichen soll, wie Diplomaten gegenüber dpa sagten. Das Geld wird von Kiew insbesondere für die Fortsetzung des Krieges gegen Russland gebraucht. Zudem konnten die EU-Staaten in Brüssel ein neues Paket mit Zwangsmaßnahmen gegen Moskau auf den Weg bringen. Es zielt darauf, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. (dpa/jW)
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