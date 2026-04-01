Ökostrom macht Hälfte globaler Kapazität aus

Berlin. Vergangenes Jahr ist ein Rekord beim Ausbau der Nutzung von Ökostrom erzielt worden. 692 Gigawatt Kapazität seien zugebaut worden, so dass die Leistung nun bei insgesamt 5.149 Gigawatt liege und mit 49,4 Prozent fast die Hälfte der globalen Stromkapazität ausmache, erklärte Francesco La Camera, Chef der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (Irena) am Dienstag. Gut 74 Prozent Zuwachses entfielen auf Asien, davon allein 440 Gigawatt auf China. Strom aus erneuerbaren Quellen ist billiger als der aus fossilen Brennstoffen und fördert die Unabhängigkeit von diesen. (dpa/jW)