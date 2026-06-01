Gesetz gegen Bau neuer Rechenzentren

New York. Das Parlament des US-Bundesstaats New York hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der ein einjähriges Moratorium für den Bau neuer Rechenzentren vorsieht. Das bestätigte eine Sprecherin der New Yorker Senatorin Liz Krueger am Donnerstag (Ortszeit). Technologiefirmen haben ihre Ausgaben für den Bau von Rechenzentren zuletzt stark erhöht, die für künstliche Intelligenz und Cloud Computing nötig sind. US-Bürger sehen sie wegen ihres hohen Wasser- und Stromverbrauchs sowie der Lärmentwicklung zunehmend kritisch. (AFP/jW)